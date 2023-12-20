Раде рекомендовали одобрить внедрение электронного билета

Законопроект о внедрении электронного билета прошел профильный комитет в Верховной Раде, сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук, пишет УНН.

Детали

По его словам, комитет по вопросам транспорта и инфраструктуры рекомендовал Верховной Раде принять во втором чтении и в целом правительственный проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно внедрения электронных билетов на автомобильном и городском электрическом транспорте (рег. № 5705).

Принятие законопроекта позволит обеспечить реализацию одной из ключевых реформ транспортной отрасли - внедрение электронного билета - написал Мельничук в Telegram.

Положения проекта разработаны с целью:

использование электронного билета в качестве правового основания для заключения договора перевозки пассажира и багажа;

создание условий для надлежащего функционирования автоматизированной системы оплаты стоимости проезда в городском пассажирском транспорте.

Напомним

Народные депутаты приняли в первом чтении законопроект о внедрении электронных билетов в январе 2022 года.