Раде рекомендовали одобрить внедрение электронного билета
Киев • УНН
Транспортный комитет украинского парламента одобрил законопроект о введении электронной системы продажи билетов в общественном транспорте
Законопроект о внедрении электронного билета прошел профильный комитет в Верховной Раде, сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук, пишет УНН.
Детали
По его словам, комитет по вопросам транспорта и инфраструктуры рекомендовал Верховной Раде принять во втором чтении и в целом правительственный проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно внедрения электронных билетов на автомобильном и городском электрическом транспорте (рег. № 5705).
Принятие законопроекта позволит обеспечить реализацию одной из ключевых реформ транспортной отрасли - внедрение электронного билета
Положения проекта разработаны с целью:
использование электронного билета в качестве правового основания для заключения договора перевозки пассажира и багажа;
создание условий для надлежащего функционирования автоматизированной системы оплаты стоимости проезда в городском пассажирском транспорте.
Напомним
Народные депутаты приняли в первом чтении законопроект о внедрении электронных билетов в январе 2022 года.
Раде рекомендовали одобрить внедрение электронного билета
Транспортный комитет украинского парламента одобрил законопроект о введении электронной системы продажи билетов в общественном транспорте.
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