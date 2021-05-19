Совбез ООН вновь не согласовал заявление по конфликту на Ближнем Востоке

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“Мы не считаем, что публичное заявление в данный момент поспособствует деэскалации”, — заявила Томас-Гринфилд.
Детали
Вашингтон по-прежнему нацелен на “интенсивную дипломатию” ради прекращения насилия, добавила она. Прежние попытки принять совместное заявление также не увенчались успехом из-за позиции Соединенных Штатов.
Постоянный наблюдатель Палестинской национальной администрации при ООН Рияд Мансур осудил отсутствие единого мнения. Он заявил, что попросил Организацию Объединенных Наций выступить с призывом к немедленному оказанию гуманитарной помощи населению сектора Газа.
Франция, Египет и Иордания призывают к режиму прекращения огня
Франция позже направила СБ ООН проект резолюции, разработанной совместно с Египтом и Иорданией. Документ призывает к режиму прекращения огня и был согласован президентом Франции Эмманюэлем Макроном на видеоконференции с его египетским коллегой Абдель Фаттаха ас-Сиси и иорданским королем Абдаллой II, сообщили в канцелярии французского лидера.
Дополнение
Конфликт в регионе резко обострилась после того, как Израиль принял решение выселить несколько палестинских семей из Восточного Иерусалима. Это вызвало массовые акции протеста и беспорядки в Иерусалиме, в результате которых пострадали сотни людей.
Ракетные удары между Израилем и сектором Газа продолжаются с 10 мая, обострение началось из-за столкновения между палестинцами и израильской полицией в Восточном Иерусалиме.
Также сообщалось, что с начала нового обострения конфликта погибли 192 палестинца, 58 среди которых — дети. Еще 1235 палестинцев были ранены. Израиль сообщил о 10 погибших, в том числе двоих детей.