Совбез ООН проведет заседание по безопасности Украины

В результате полномасштабного вторжения россии в Украине пострадало уже более 1296 детей.
В МВД сообщили, что по состоянию на 5 декабря из-за российских оккупантов погибло больше 9400 мирных жителей, около 6800 – получили ранения.
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. Сегодня Совет безопасности ООН проведет заседание по ситуации в Украине, передает УНН со ссылкой на сайт ООН.
Детали
Как отметили, 6 декабря Совет безопасности ООН соберется, чтобы обсудить поддержку мира и безопасности Украины.
Напомним
Независимая международная комиссия ООН по расследованию военных преступлений россии заявила о разрушительном влиянии войны на украинских детей.
В результате полномасштабного вторжения россии в Украине пострадало уже более 1296 детей.
В МВД сообщили, что по состоянию на 5 декабря из-за российских оккупантов погибло больше 9400 мирных жителей, около 6800 – получили ранения.