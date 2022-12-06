Совбез ООН проведет заседание по безопасности Украины

Детали

Как отметили, 6 декабря Совет безопасности ООН соберется, чтобы обсудить поддержку мира и безопасности Украины.

Напомним

Независимая международная комиссия ООН по расследованию военных преступлений россии заявила о разрушительном влиянии войны на украинских детей.

В результате полномасштабного вторжения россии в Украине пострадало уже более 1296 детей.

В МВД сообщили, что по состоянию на 5 декабря из-за российских оккупантов погибло больше 9400 мирных жителей, около 6800 – получили ранения.