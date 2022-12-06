Радбез ООН проведе засідання щодо безпеки України

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Як зазначили, 6 грудня Рада безпеки ООН збереться, щоб обговорити підтримку миру та безпеки України.

Нагадаємо

Незалежна міжнародна комісія ООН з розслідування воєнних злочинів росії заявила про руйнівний вплив війни на українських дітей.

Внаслідок повномасштабного вторгнення росії в Україні постраждало вже понад 1296 дітей.