У МВС повідомили, що станом на 5 грудня через російських окупантів загинуло більше ніж 9400 мирних жителів, приблизно 6800 – дістали поранення.
Радбез ООН проведе засідання щодо безпеки України
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Сьогодні Рада безпеки ООН проведе засідання щодо ситуації в Україні, передає УНН із посиланням на сайт ООН.
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Як зазначили, 6 грудня Рада безпеки ООН збереться, щоб обговорити підтримку миру та безпеки України.
Нагадаємо
Незалежна міжнародна комісія ООН з розслідування воєнних злочинів росії заявила про руйнівний вплив війни на українських дітей.
Внаслідок повномасштабного вторгнення росії в Україні постраждало вже понад 1296 дітей.