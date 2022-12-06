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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 31503 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

31 березня, 18:26 • 65569 перегляди

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31 березня, 15:02 • 101632 перегляди

"Це мої збитки, які ніхто не компенсував": малі аптеки потерпають від переоцінки ТОП-100 ліків

31 березня, 14:30 • 151754 перегляди

ОП про статтю Economist щодо виборів у липні: не було такої наради і доручення Зеленського

31 березня, 12:29 • 176368 перегляди

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"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

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31 березня, 08:30 • 222360 перегляди

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Радбез ООН проведе засідання щодо безпеки України

Радбез ООН проведе засідання щодо безпеки України

Київ • УНН

 • 1093073 перегляди

КИЇВ. 6 грудня. УНН. Сьогодні Рада безпеки ООН проведе засідання щодо ситуації в Україні, передає УНН із посиланням на сайт ООН.

Деталі

Як зазначили, 6 грудня Рада безпеки ООН збереться, щоб обговорити підтримку миру та безпеки України.

Нагадаємо

Незалежна міжнародна комісія ООН з розслідування воєнних злочинів росії заявила про руйнівний вплив війни на українських дітей.

Внаслідок повномасштабного вторгнення росії в Україні постраждало вже понад 1296 дітей.

У МВС повідомили, що станом на 5 грудня через російських окупантів загинуло більше ніж 9400 мирних жителів, приблизно 6800 – дістали поранення.

Українські Національні Новини

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