Пострадавших из-за войны детей стало больше: в Запорожской области ранена девочка
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. В результате полномасштабного вторжения россии в Украине пострадало более 1296 детей. Об этом в Telegram сообщил Офис Генпрокурора, передает УНН.
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"По состоянию на утро 6 декабря 2022 года более 1296 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии российской федерации. По официальной информации ювенальных прокуроров, 443 ребенка погибли и более 853 получили ранения разной степени тяжести. Эти цифры неокончательные, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях", – говорится в сообщении.
Детали
Стало известно, что 5 декабря в результате вражеских ракетных обстрелов села Новософиевка Запорожской области получила ранения девочка в возрасте 1 год и 8 месяцев.
Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 424, Харьковской – 267, Киевской – 117, Николаевской – 77, Запорожской – 77, Херсонской – 70, Черниговской – 68, Луганской – 65, Днепропетровской – 33.
Из-за бомбардировок и обстрелов повреждено 2719 учебных заведений, 332 из них разрушены полностью.
Напомним
В МВД сообщили, что по состоянию на 5 декабря в результате полномасштабного вторжения россии в Украине погибло уже более 9400 мирных жителей, около 6800 – получили ранения.