Постраждалих через війну дітей стало більше: на Запоріжжі поранено дівчинку

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"Станом на ранок 6 грудня 2022 року більше ніж 1296 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії російської федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 443 дитини загинуло та понад 853 отримали поранення різного ступеню тяжкості. Ці цифри неостаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях", – ідеться у повідомленні.

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Стало відомо, що 5 грудня внаслідок ворожого ракетного обстрілу села Новософіївка Запорізької області дістала поранення дівчинка віком 1 рік і 8 місяців.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 424, Харківській – 267, Київській – 117, Миколаївській – 77, Запорізькій – 77, Херсонській – 70, Чернігівській – 68, Луганській – 65, Дніпропетровській – 33.

Через бомбардування та обстріли пошкоджено 2719 закладів освіти, 332 з них зруйновано повністю.

Нагадаємо

У МВС повідомили, що станом на 5 грудня внаслідок повномасштабного вторгнення росії в Україні загинуло вже понад 9400 мирних жителів, близько 6800 – дістали поранення.