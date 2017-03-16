Рада увеличила компенсацию стоимости жилья для внутреннеперемещенных лиц

Принятый законопроект предусматривает государственную поддержку в размере 50 процентов стоимости строительства (приобретения) доступного жилья и/или льготного ипотечного жилищного кредита, который предоставляется внутреннеперемещенным лицам.

Как отмечается в пояснительной записке, принятый законопроект создаст реальные возможности для граждан, имеющих право на получение государственной поддержки, улучшить свои жилищные условия.

Напомним, Верховная Рада приняла закон о Едином госреестре военнообязанных.

Также ВР приняла за основу закон об украиноязычных квотах на телевидении.

Как сообщал УНН, Рада приняла закон для заочного осуждения В.Януковича.