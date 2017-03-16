Рада увеличила компенсацию стоимости жилья для внутреннеперемещенных лиц
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Верховная Рада увеличила компенсацию стоимости жилья для внутреннеперемещенных человек. За соответствующий законопроект проголосовали 265 народных депутатов, передает корреспондент УНН.
Принятый законопроект предусматривает государственную поддержку в размере 50 процентов стоимости строительства (приобретения) доступного жилья и/или льготного ипотечного жилищного кредита, который предоставляется внутреннеперемещенным лицам.
Как отмечается в пояснительной записке, принятый законопроект создаст реальные возможности для граждан, имеющих право на получение государственной поддержки, улучшить свои жилищные условия.
Напомним, Верховная Рада приняла закон о Едином госреестре военнообязанных.
Также ВР приняла за основу закон об украиноязычных квотах на телевидении.
Как сообщал УНН, Рада приняла закон для заочного осуждения В.Януковича.