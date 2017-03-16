Рада ухвалила закон про Єдиний держреєстр військовозобов’язаних
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Верховна Рада ухвалила закон про Єдиний держреєстр військовозобов’язаних. Відповідний законопроект підтримали 236 народних депутатів, передає кореспондент УНН.
Законопроект передбачає, що єдиний державний реєстр військовозобов’язаних — автоматизована інформаційно-телекомунікаційна система — призначена для збирання, зберігання, обробки та використання даних про військовозобов’язаних (призовників), створена для забезпечення військового обліку громадян України.
Передбачається, що фінансування діяльності щодо створення та функціонування реєстру здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України, інших джерел, не заборонених законодавством.
При цьому передбачається, що згода на обробку персональних даних не є обов’язковою.
Як повідомляв УНН, Верховна Рада прийняла за основу закон про україномовні квоти на телебаченні.