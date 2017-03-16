Рада приняла закон о Едином госреестре военнообязанных

Законопроект предусматривает, что единый государственный реестр военнообязанных - автоматизированная информационно-телекоммуникационная система - предназначена для сбора, хранения, обработки и использования данных о военнообязанных (призывниках), создана для обеспечения воинского учета граждан Украины.

Предполагается, что финансирование деятельности по созданию и функционированию реестра осуществляется за счет средств Государственного бюджета Украины, других источников, не запрещенных законодательством.

При этом предполагается, что согласие на обработку персональных данных не является обязательным.

Как сообщал УНН, Верховная Рада приняла за основу закон об украиноязычных квотах на телевидении.