Рада збільшила компенсацію вартості житла для внутрішньопереміщених осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Верховна Рада збільшила компенсацію вартості житла для внутрішньопереміщених осіб. За відповідний законопроект проголосували 265 народних депутатів, передає кореспондент УНН.
Ухвалений законопроект передбачає державну підтримку у розмірі 50 відсотків вартості будівництва (придбання) доступного житла та/або пільгового іпотечного житлового кредиту надається внутрішньопереміщеним особам.
Як зазначається у пояснювальній записці, ухвалений законопроект створить реальні можливості для громадян, які мають право на отримання державної підтримки, поліпшити свої житлові умови.
Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила закон про Єдиний держреєстр військовозобов’язаних.
Також ВР прийняла за основу закон про україномовні квоти на телебаченні.
Як повідомляв УНН, Рада схвалила закон для заочного засудження В.Януковича.