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Рада увеличила бюджет на безопасность и оборону Украины

Рада увеличила бюджет на безопасность и оборону Украины

Киев • УНН

 • 155463 просмотра

КИЕВ. 23 февраля. УНН. Верховная Рада приняла законопроект о внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2022 год", передает УНН.

Детали

Так, за взятие документа за основу проголосовало 343 нардепа, а за принятие в целом - 345 нардепов.

Законом запланировано увеличение расходов на нужды обороны Украины. Так, предполагается по бюджетной программе 2101150 "Развитие, закупка, модернизация и ремонт вооружения, военной техники, средств и оборудования" увеличить расходы на 9,096 млрд грн - с 28,4 млрд грн до 37,5 млрд грн. Источником покрытия этих расходов предполагается перевыполнение плана доходов общего фонда госбюджета в январе 2022 года в соответствующем размере 9,096 млрд грн.

Дополнение

Ранее бюджетный комитет ВР согласовал законопроект, которым предлагается выделить 23 миллиарда грн на безопасность и оборону, а также выделит 3 миллиарда грн на обслуживание госдолга.

Контекст

Украинские власти и западные партнеры в последние несколько месяцев обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасности нового российского вторжения и усиление российской дезинформации. Обеспокоенность усилилась, когда 11 февраля Соединенные Штаты заявили, что российское вторжение в Украину может состояться "в любое время".

21 февраля президент России Владимир Путин признал "независимость" так называемых "ЛНР" и "ДНР" на востоке Украины.

Указ предусматривает ввод русских войск на территорию Донбасса для "функций по поддержанию мира".

Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного вторжения. Однако, после решения главы Кремля от 21 февраля заговорили о дополнительных ограничительных мерах в отношении РФ.

В частности, канцлер Олаф Шольц ранее сегодня заявил, что правительство Германии временно останавливает сертификацию газопровода "Северный поток-2" для поставок российского газа в ФРГ на фоне признания Россией "независимыми" так называемые "Л/ДНР".

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