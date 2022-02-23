Рада збільшила бюджет на безпеку та оборону України
Київ • УНН
КИЇВ. 23 лютого. УНН. Верховна Рада прийняла законопроект про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2022 рік", передає УНН.
Деталі
Так, за взяття документа за основу проголосувало 343 нардепи, а за прийняття в цілому – 345 нардепів.
Законом заплановано збільшення видатків на потреби оборони України. Так, передбачається за бюджетною програмою 2101150 "Розвиток, закупівля, модернізація та ремонт озброєння, військової техніки, засобів та обладнання" збільшити видатки на 9,096 млрд грн – з 28,4 млрд грн до 37,5 млрд грн. Джерелом покриття цих видатків передбачається перевиконання плану доходів загального фонду держбюджету у січні 2022 року у відповідному розмірі 9,096 млрд грн.
Доповнення
Раніше бюджетний комітет ВР погодив законопроєкт, яким пропонується виділити 23 мільярди грн на безпеку та оборону, а також виділить 3 мільярди грн на обслуговування держборгу.
Контекст
Українська влада і західні партнери в останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення і посилення російської дезінформації. Стурбованість посилилася, коли 11 лютого Сполучені Штати заявили, що російське вторгнення в Україну може відбутися "в будь-який час".
21 лютого президент Росії Володимир Путін визнав "незалежність" так званих "ЛНР" і "ДНР" на сході України.
Указ передбачає введення російських військ на територію Донбасу для "функцій з підтримки миру".
Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону і загрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення. Однак, після рішення глави Кремля від 21 лютого заговорили про додаткові обмежувальні заходи щодо РФ.
Зокрема, канцлер Олаф Шольц раніше сьогодні заявив, що уряд Німеччини тимчасово зупиняє сертифікацію газопроводу "Північний потік-2" для постачання російського газу до ФРН на тлі визнання Росією "незалежними" так звані "Л/ДНР".