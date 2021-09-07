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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Рада заслушает главу МИД Кулебу

Рада заслушает главу МИД Кулебу

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 7 сентября. УНН. Верховная Рада заслушает министра иностранных дел Дмитрия Кулебу в пятницу, 10 сентября. Соответствующее решение принято на заседании согласительного совета, передает корреспондент УНН.

Цитата

“Приглашаем на час вопросов к правительству по предложению „Слуги народа“ Дмитрия Кулебу”, — заявил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Детали

Как отметил во время общения с журналистами первый заместитель председателя парламентской фракции “СН” Александр Корниенко, Рада заслушает министра иностранных дел из-за обилия событий на международном уровне за последнее время. Среди важнейших он назвал учредительной саммит “Крымской платформы”, и визит Президента Украины Владимира Зеленского в США.

Цитата

“На час вопросов будем приглашать Дмитрия Кулебу, потому что у нас за последнее время фактически пока Рада не работала, произошло очень много международных событий, это и „Крымская платформа“, которая очень удачно прошла, и мы хотим понять, есть ли в нас какие-то пожелания к депутатскому корпусу, нужно ли нам принимать какие-то законодательные акты, или постановления. И конечно, это визит в Соединенные Штаты. Мы, как Верховная Рада не можем вызвать отчитываться Президента об этом. Мы можем вызвать на отчет министра иностранных дел”, — заявил Корниенко.

Напомним

23 августа в Киеве состоялся учредительный саммит “Крымской платформы”. Участие в нем приняли 46 представителей иностранных государств и международных организаций.

По итогам участники приняли совместную декларацию, в которой впервые на международном уровне Российская Федерация признана государством-оккупантом.

Также 1 сентября в Белом доме состоялась встреча Зеленского и Байдена.

После встречи Украина и США опубликовали совместное заявление, которое касается стратегического партнерства. В нем говорится о противодействии российской агрессии, поддержке евроатлантических стремлений Украины и “Северном потоке-2”.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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