Рада заслухає голову МЗС Кулебу

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“Запрошуємо на годину запитань до уряду за пропозицією „Слуги народу“ Дмитра Кулебу”, — заявив спікер Верховної Ради Дмитро Разумков.

Деталі

Як зазначив під час спілкування з журналістами перший заступник голови парламентської фракції “СН” Олександр Корнієнко, Рада заслухає міністра закордонних справ через велику кількість подій на міжнародному рівні за останній час. Серед найважливіших він назвав установчій саміт “Кримської платформи”, та візит Президента України Володимира Зеленського до США.

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“На годину запитань будемо запрошувати Дмитра Кулебу, тому що у нас за останні часи, фактично, поки Рада не працювала, відбулося дуже багато міжнародних подій, це і „Кримська платформа“, яка дуже вдало пройшла, і ми хочемо зрозуміти, чи є до нас якісь побажання до депутатського корпусу, чи потрібно нам приймати якісь законодавчі акти, або постанови. І звичайно, це візит до Сполучених Штатів. Ми, як Верховна Рада не можемо викликати звітувати Президента про це. Ми можемо викликати на звіт міністра закордонних справ”, — заявив Корнієнко.

Нагадаємо

23 серпня у Києві відбувся установчій саміт “Кримської платформи”. Участь у ньому взяло 46 представників іноземних держав та міжнародних організацій.

За підсумками учасники ухвалили спільну декларацію, в якій уперше на міжнародному рівні Російську Федерацію визнано державою-окупантом.

Також 1 вересня в Білому домі відбулася зустріч Зеленського і Байдена.

Після зустрічі Україна і США опублікували спільну заяву, яка стосується стратегічного партнерства. У ній йдеться про протидію російській агресії, підтримку євроатлантичних прагнень України та “Північний потік-2”.