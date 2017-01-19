Рада ввела минимальную штатную численность служб по делам детей

Законопроектом предлагается предоставить службам по делам детей права юридического лица, собственный бланк, печать с изображением Государственного Герба Украины и своим наименованием.

Кроме этого, предполагается определить минимальную штатную численность работников служб по делам детей. Согласно законопроекту, штатная численность работников районных, городских, районных в городах служб по делам детей устанавливается из расчета один работник службы не более чем на две тысячи детей, проживающих в районе, и не более чем на четыре тысячи детей, проживающих в городе, районе в городе.