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Рада ввела минимальную штатную численность служб по делам детей

Рада ввела минимальную штатную численность служб по делам детей

Киев • УНН

 • 8923 просмотра

КИЕВ. 19 января. УНН. Верховная Рада ввела минимальную штатную численность служб по делам детей и предоставила им статус юридического лица. Соответствующий законопроект поддержали 230 народных депутатов, передает корреспондент УНН.

Законопроектом предлагается предоставить службам по делам детей права юридического лица, собственный бланк, печать с изображением Государственного Герба Украины и своим наименованием.

Кроме этого, предполагается определить минимальную штатную численность работников служб по делам детей. Согласно законопроекту, штатная численность работников районных, городских, районных в городах служб по делам детей устанавливается из расчета один работник службы не более чем на две тысячи детей, проживающих в районе, и не более чем на четыре тысячи детей, проживающих в городе, районе в городе.

 

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