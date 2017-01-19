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Рада запровадила мінімальну штатну чисельність служб у справах дітей

Рада запровадила мінімальну штатну чисельність служб у справах дітей

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 січня. УНН. Верховна Рада запровадила мінімальну штатну чисельність служб у справах дітей та надати їм статус юридичної особи. Відповідний законопроект підтримали 230 народних депутатів, передає кореспондент УНН.

Законопроектом пропонується надати службам у справах дітей права юридичної особи, власний бланк, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.

Крім цього, передбачається визначити мінімальну штатну чисельність працівників служб у справах дітей. Згідно із законопроектом, штатна чисельність працівників районних, міських, районних у містах служб у справах дітей встановлюється з розрахунку один працівник служби не більше ніж на дві тисячі дітей, які проживають у районі, та не більше ніж на чотири тисячі дітей, які проживають у місті, районі у місті.

 

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