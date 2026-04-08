Рада вводит надзор за безопасностью товаров на маркетплейсах по стандартам ЕС

Киев • УНН

 • 2808 просмотра

Парламент принял закон № 12426 о государственном рыночном надзоре по стандартам ЕС. Новые правила усиливают контроль за качеством товаров в интернет-магазинах.

Верховная Рада Украины приняла Закон, который совершенствует государственный рыночный надзор по стандартам ЕС. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт украинского парламента.

Детали

В соответствии с законом № 12426, реализация данного нормативно-правового акта позволит повысить эффективность контроля за безопасностью продукции на рынке и усилить ответственность за нарушение установленных стандартов.

Проверки и контроль станут одинаковыми как для товаров в традиционных магазинах, так и для продукции, продаваемой через интернет-платформы - маркетплейсы будут под таким же надзором

- заявили в Верховной Раде Украины.

Кроме того, данный закон расширяет возможности государства быстро реагировать на жалобы покупателей, защищая их права на безопасную и качественную продукцию. Как отметили народные депутаты, для граждан Украины это означает лучшую защиту от опасной и некачественной продукции, а также более прозрачные правила функционирования рынка.

Для бизнеса - это равные условия конкуренции и новые возможности для выхода на европейские рынки, что будет способствовать экономическому росту и повышению благосостояния

- говорится в сообщении Верховной Рады.

Напомним

Верховная Рада приняла в первом чтении второй законопроект из пакета МВФ - о налогообложении цифровых платформ. Его поддержали 234 депутата: новые правила не коснутся мелких продавцов товаров до 2000 евро в год.

Евгений Устименко

ОбществоЭкономикаПолитика
Государственный бюджет
Международный валютный фонд
Верховная Рада
Украина