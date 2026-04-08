Рада вводит надзор за безопасностью товаров на маркетплейсах по стандартам ЕС

Верховная Рада Украины приняла Закон, который совершенствует государственный рыночный надзор по стандартам ЕС. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт украинского парламента.

В соответствии с законом № 12426, реализация данного нормативно-правового акта позволит повысить эффективность контроля за безопасностью продукции на рынке и усилить ответственность за нарушение установленных стандартов.

Проверки и контроль станут одинаковыми как для товаров в традиционных магазинах, так и для продукции, продаваемой через интернет-платформы - маркетплейсы будут под таким же надзором - заявили в Верховной Раде Украины.

Кроме того, данный закон расширяет возможности государства быстро реагировать на жалобы покупателей, защищая их права на безопасную и качественную продукцию. Как отметили народные депутаты, для граждан Украины это означает лучшую защиту от опасной и некачественной продукции, а также более прозрачные правила функционирования рынка.

Для бизнеса - это равные условия конкуренции и новые возможности для выхода на европейские рынки, что будет способствовать экономическому росту и повышению благосостояния - говорится в сообщении Верховной Рады.

Верховная Рада приняла в первом чтении второй законопроект из пакета МВФ - о налогообложении цифровых платформ. Его поддержали 234 депутата: новые правила не коснутся мелких продавцов товаров до 2000 евро в год.