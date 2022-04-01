Рада воскресила военную прокуратуру - Венедиктова

Цитата

"... наши институты должны быть переориентированы под реальную жизнь, а не руководствоваться законами мирного времени. Хочу поблагодарить народных депутатов Украины за доверие в этом вопросе - мы воскресили военную прокуратуру. Во время войны прокуроры должны иметь полное и безоговорочное право быть на линии огня с целью поиска и сохранения доказательств агрессии против Украины - это раз. Два - военные прокуроры имеют и будут поддерживать правопорядок в воинских частях. Три - военные прокуроры обеспечат соблюдение законных прав военнослужащих Украины", - написала Венедиктова.

Детали

По ее словам, много военных прокуроров получили не только высшее юридическое образование, но и военную подготовку.

"Их знания и опыт обязательно помогут приблизить мир и нашу победу. Еще раз хочу поблагодарить всех народных депутатов и других причастных за принятие этого важного закона", - добавила Венедиктова.

Дополнение

Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова призвала парламент вернуть военную прокуратуру на время войны.