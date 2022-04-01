Рада воскресила військову прокуратуру - Венедіктова

Цитата

"…наші інституції мають бути переорієнтовані під реальне життя, а не керуватися законами мирного часу. Хочу подякувати народним депутатам України за довіру в цьому питанні - ми воскресили військову прокуратуру. Під час війни прокурори повинні мати повне і беззастережне право бути на лінії вогню з метою пошуку і збереження доказів агресії проти України – це раз. Два – військові прокурори мають і будуть підтримувати правопорядок у військових частинах. Три – військові прокурори забезпечать дотримання законних прав військовослужбовців України", - написала Венедіктова.

Деталі

За її словами, багато військових прокурорів отримали не тільки вищу юридичну освіту, але і військову підготовку.

"Їх знання і досвід обов’язково допоможуть наблизити мир і нашу перемогу. Ще раз хочу подякувати всім народним депутатам і іншим причетним за прийняття цього важливого закону", - додала Венедіктова.

Доповнення

Генпрокурор України Ірина Венедіктова закликала парламент повернути військову прокуратуру на час війни.