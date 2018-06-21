Рада включила в повестку дня законопроекты, необходимые для запуска Антикоррупционного суда
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. Верховная Рада включила в повестку дня законопроекты, необходимые для создания Высшего антикоррупционного суда, передает корреспондент УНН.
Парламентарии 246 голосами поддержали включение в повестку дня законопроекта о создании этого суда. 245 депутатов поддержали включение в повестку дня законопроекта об изменениях в закон о судоустройстве в связи с созданием Антикоррупционного суда.
Законопроектом предлагается создать Высший антикоррупционный суд с местонахождением в городе Киеве и поручить Кабинету министров Украины обеспечить финансирование мероприятий, связанных с его образованием и деятельностью.
Напомним, ранее Верховная Рада не включила в повестку дня президентский законопроект о создании Антикоррупционного суда.
Как сообщал УНН, 14 июня закон об Антикоррупционном суде вступил в силу.