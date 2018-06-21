Рада включила до порядку денного законопроекти, необхідні для запуску Антикорупційного суду
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. Верховна Рада включила до порядку денного законопроекти, необхідні для створення Вищого антикорупційного суду, передає кореспондент УНН.
Парламентарі 246 голосами підтримали включення до порядку денного законопроекту про створення цього суду. 245 депутатів підтримали включення до порядку денного законопроекту про зміни до закону про судоустрій у зв'язку зі створенням Антикорупційного суду.
Законопроектом пропонується утворити Вищий антикорупційний суд з місцезнаходженням у місті Києві та доручити Кабінету міністрів України забезпечити фінансування заходів, пов'язаних з його утворенням та діяльністю.
Нагадаємо, раніше Верховна Рада не включила до порядку денного президентський законопроект про створення Антикорупційного суду.
Як повідомляв УНН, 14 червня закон про Антикорупційний суд набув чинності.