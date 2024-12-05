Рада вызвала для доклада главу Минстратегпрома
Киев • УНН
Верховная Рада вызвала министра стратегических отраслей промышленности Германа Сметанина для доклада. Ранее также вызвали министра обороны Умерова из-за скандала с минами, но он не явился.
В Верховную Раду вызвали для доклада министра стратегических отраслей промышленности Украины Германа Сметанина, сообщает УНН со ссылкой на депутатский корпус.
В Раду и Минпром Германа Сметанина вызвали. Предложение члена комитета обороны Ивченко поддержали 167 голосов из 150 необходимых
В свою очередь народный депутат Алексей Гончаренко добавил, что двое суток назад они вызвали в Раду министра обороны Рустема Умерова, однако тот до сих пор не пришел.
Напомним
Верховная Рада вызвала министра обороны Рустема Умерова для объяснений по оборонным заказам. Министр должен доложить о скандале с минами и о планах использования 23 млрд гривен.
Также в парламенте уже в парламенте зарегистрировали проект постановления об увольнении Рустема Умерова.
Контекст
Межведомственная комиссия расследует причины нештатного срабатывания 120-миллиметровых мин, о которых сообщали военные на фронте. Сейчас бракованную партию изъяли, а ГБР начало уголовное производство из-за возможных дефектов и нарушения условий хранения.