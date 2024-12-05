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Рада вызвала для доклада главу Минстратегпрома

Киев  •  УНН

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Верховная Рада вызвала министра стратегических отраслей промышленности Германа Сметанина для доклада. Ранее также вызвали министра обороны Умерова из-за скандала с минами, но он не явился.

В Верховную Раду вызвали для доклада министра стратегических отраслей промышленности Украины Германа Сметанина, сообщает УНН со ссылкой на депутатский корпус.

В Раду и Минпром Германа Сметанина вызвали.  Предложение члена комитета обороны Ивченко поддержали 167 голосов из 150 необходимых

- написал нардеп Ярослав Железняк в Telegram.

В свою очередь народный депутат Алексей Гончаренко добавил, что двое суток назад они вызвали в Раду министра обороны Рустема Умерова, однако тот до сих пор не пришел. 

Напомним 

Верховная Рада вызвала министра обороны Рустема Умерова для объяснений по оборонным заказам. Министр должен доложить о скандале с минами и о планах использования 23 млрд гривен.

Также в парламенте уже в парламенте зарегистрировали проект постановления об увольнении Рустема Умерова. 

Контекст 

Межведомственная комиссия расследует причины нештатного срабатывания 120-миллиметровых мин, о которых сообщали военные на фронте. Сейчас бракованную партию изъяли, а ГБР начало уголовное производство из-за возможных дефектов и нарушения условий хранения.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

политика
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