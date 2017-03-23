Рада приняла закон о государственных инвестпроектах

Закон предусматривает децентрализацию принятия решений об инвестировании.

"Целью законопроекта является повышение эффективности государственного инвестирования в Украине, которое сегодня, к сожалению, находится на чрезвычайно низком уровне", - сказал председатель комитета по вопросам промышленной политики и предпринимательства Виктор Галасюк, представляя соответствующий законопроект.

По словам В.Галасюка, законопроект предусматривает разделение понятий государственного инвестирования и государственной поддержки, разграничение общегосударственных инвестиций и местных, введение процедуры экономической оценки до начала инвестирования.

"Очень важный момент - децентрализация принятия решений. Передача местным органам власти принятия решений по инвестированию за счет средств местных бюджетов", - отметил председатель комитета.

Кроме того, принятая законодательная инициатива среди прочего предусматривает создание единого реестра государственных инвестпроектов.

Напомним, Рада отменила обязательное использование печати юридическими лицами.