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Рада ухвалила закон про державні інвестпроекти

Рада ухвалила закон про державні інвестпроекти

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 березня. УНН. Верховна Рада України ухвалила закон про державні інвестиційні проекти. Відповідне рішення підтримали 234 народних депутати, передає кореспондент УНН.

Закон передбачає децентралізацію прийняття рішень про інвестування.

“Метою законопроекту є підвищення ефективності державного інвестування в Україні, яке сьогодні, на жаль, перебуває на надзвичайно низькому рівні”, — сказав голова комітету з питань промислової політики і підприємництва Віктор Галасюк, представляючи відповідний законопроект.

За словами Галасюка, законопроект передбачає розділення понять державного інвестування і державної підтримки, розмежування загальнодержавних інвестицій і місцевих, введення процедури економічної оцінки до початку інвестування.

“Дуже важливий момент — децентралізація прийняття рішень. Передача місцевим органам влади прийняття рішень щодо інвестування за рахунок коштів місцевих бюджетів”, — зазначив голова комітету.

Крім того, прийнята законодавча ініціатива серед іншого передбачає створення єдиного реєстру державних інвестпроектів.

Нагадаємо, Рада скасувала обов’язкове використання печатки юридичними особами.

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