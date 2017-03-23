Рада ухвалила закон про державні інвестпроекти
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Верховна Рада України ухвалила закон про державні інвестиційні проекти. Відповідне рішення підтримали 234 народних депутати, передає кореспондент УНН.
Закон передбачає децентралізацію прийняття рішень про інвестування.
“Метою законопроекту є підвищення ефективності державного інвестування в Україні, яке сьогодні, на жаль, перебуває на надзвичайно низькому рівні”, — сказав голова комітету з питань промислової політики і підприємництва Віктор Галасюк, представляючи відповідний законопроект.
За словами Галасюка, законопроект передбачає розділення понять державного інвестування і державної підтримки, розмежування загальнодержавних інвестицій і місцевих, введення процедури економічної оцінки до початку інвестування.
“Дуже важливий момент — децентралізація прийняття рішень. Передача місцевим органам влади прийняття рішень щодо інвестування за рахунок коштів місцевих бюджетів”, — зазначив голова комітету.
Крім того, прийнята законодавча ініціатива серед іншого передбачає створення єдиного реєстру державних інвестпроектів.
Нагадаємо, Рада скасувала обов’язкове використання печатки юридичними особами.