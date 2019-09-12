Рада приняла за основу законопроект по управлению безопасностью автодорог

Проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по управлению безопасностью автомобильных дорог направлен на создание правового регулирования аудита безопасности автомобильных дорог путем независимой, детальной, системной, технической оценки инженерных решений касательно составляющих автомобильных дорог с целью определения их влияния на обеспечение безопасности дорожного движения, которая осуществляется на всех этапах от планирования до ввода в эксплуатацию и во время эксплуатации с целью обеспечения безопасности дорожного движения и интегрирования автомобильних дорог Украины в международную сеть автомобильных дорог с высоким уровнем безопасности дорожной инфраструктуры и достижения значительного снижения уровня аварийности на дорогах общего пользования.

По мнению авторов законопроекта, принятие проекта Закона позволит ввести аудит безопасности автомобильных дорог как высокоэффективный и экономически выгодный инструмент повышения уровня безопасности на дорогах, достичь высокого уровня безопасности дорожного движения, снижения уровня аварийности и тяжести последствий ДТП, будет способствовать интегрированию автомобильных дорог общего пользования Украины в международную сеть автомобильных дорог с высоким уровнем безопасности дорожной инфраструктуры.

Напомним, также сегодня народные депутаты приняли в целом законопроект 1063 об источниках финансирования дорожного фонда.