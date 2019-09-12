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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 104147 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 118024 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 109681 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 116034 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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6 марта, 07:39 • 122681 просмотра

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5 марта, 17:33 • 149627 просмотра

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Актуальное
Рада приняла за основу законопроект по управлению безопасностью автодорог

Рада приняла за основу законопроект по управлению безопасностью автодорог

Киев  •  УНН

 • 10707 просмотра

КИЕВ. 12 сентября. УНН. Верховная Рада в первом чтении внесла изменения по управлению безопасностью автомобильных дорог (законопроект 1061). Соответствующее решение поддержали 248 народных депутатов, передает корреспондент УНН.

Проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по управлению безопасностью автомобильных дорог направлен на создание правового регулирования аудита безопасности автомобильных дорог путем независимой, детальной, системной, технической оценки инженерных решений касательно составляющих автомобильных дорог с целью определения их влияния на обеспечение безопасности дорожного движения, которая осуществляется на всех этапах от планирования до ввода в эксплуатацию и во время эксплуатации с целью обеспечения безопасности дорожного движения и интегрирования автомобильних дорог Украины в международную сеть автомобильных дорог с высоким уровнем безопасности дорожной инфраструктуры и достижения значительного снижения уровня аварийности на дорогах общего пользования.

По мнению авторов законопроекта, принятие проекта Закона позволит ввести аудит безопасности автомобильных дорог как высокоэффективный и экономически выгодный инструмент повышения уровня безопасности на дорогах, достичь высокого уровня безопасности дорожного движения, снижения уровня аварийности и тяжести последствий ДТП, будет способствовать интегрированию автомобильных дорог общего пользования Украины в международную сеть автомобильных дорог с высоким уровнем безопасности дорожной инфраструктуры.

Напомним, также сегодня народные депутаты приняли в целом законопроект 1063 об источниках финансирования дорожного фонда.

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