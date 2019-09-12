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Рада ухвалила за основу законопроект щодо управління безпекою автодоріг

Рада ухвалила за основу законопроект щодо управління безпекою автодоріг

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 вересня. УНН. Верховна Рада у першому читанні внесла зміни щодо управління безпекою автомобільних доріг (законопроект 1061). Відповідне рішення підтримали 248 народних депутатів, передає кореспондент УНН.

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо управління безпекою автомобільних доріг спрямований на створення правового регулювання аудиту безпеки автомобільних доріг шляхом незалежної, детальної, системної, технічної оцінки інженерних рішень щодо складових автомобільних доріг з метою визначення їх впливу на забезпечення безпеки дорожнього руху, яка здійснюється на всіх етапах від планування до введення в експлуатацію та під час експлуатації з метою забезпечення безпеки дорожнього руху та інтегрування автомобільних доріг України в міжнародну мережу автомобільних доріг з високим рівнем безпеки дорожньої інфраструктури, та досягнення значного зниження рівня аварійності на дорогах загального користування.

На думку авторів законопроекту, ухвалення проекту Закону надасть змогу запровадити аудит безпеки автомобільних доріг як високоефективний та економічно вигідний інструмент підвищення рівня безпеки на дорогах, досягти високого рівня безпеки дорожнього руху, зниження рівня аварійності та тяжкості наслідків ДТП, що сприятиме інтегруванню автомобільних доріг загального користування України в міжнародну мережу автомобільних доріг з високим рівнем безпеки дорожньої інфраструктури.

Нагадаємо, також сьогодні народні депутати ухвалили в цілому законопроект 1063 щодо джерел фінансування дорожнього фонду.

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