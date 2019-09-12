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Рада ухвалила зміни щодо джерел фінансування дорожнього фонду

Рада ухвалила зміни щодо джерел фінансування дорожнього фонду

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 вересня. УНН. Народні депутати ухвалили в цілому законопроект 1063 щодо джерел фінансування дорожнього фонду. Відповідне рішення підтримали 337 народних депутатів, передає кореспондент УНН.

Проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо джерел формування державного дорожнього фонду спрямований на створення додаткових джерел фінансування дорожнього господарства та фінансування заходів із забезпечення безпеки дорожнього руху шляхом спрямування адміністративно-господарських штрафів за порушення законодавства про автомобільний транспорт.

У законопроекті йдеться про штрафи, передбачені абзацами чотирнадцятим-шістнадцятим частини першої статті 60 Закону України “Про автомобільний транспорт” та адміністративних штрафів за порушення передбачені частиною другою статті 122-2 та частиною другою статті 132-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення (відсутність дозволу, який дає право на рух автомобільними дорогами України, виданий компетентними уповноваженими органами, або документу про внесення плати за проїзд великовагових (великогабаритних) транспортних засобів, невиконання водіями транспортних засобів, що здійснюють автомобільні перевезення пасажирів та/або вантажів вимог про зупинку транспортного засобу) до державного дорожнього фонду, який створений у складі спеціального фонду Державного бюджету України.

На думку авторів законопроекту, ухвалення проекту дозволить спрямувати адміністративно-господарські штрафи за порушення законодавства до державного дорожнього фонду, що слугуватиме додатковим джерелом фінансування дорожнього господарства, та дозволить забезпечити фінансування робіт з будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування відповідно до обґрунтованих потреб.

Нагадаємо, Верховна Рада на ранковому пленарному засіданні у четвер, 12 вересня, планує розглянути у першому читанні проекти законів про відтермінування штрафів за ввезення нерозмитнених автомобілів, зміни до закону про оборону та інші.

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