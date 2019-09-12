Рада приняла изменения относительно источников финансирования дорожного фонда
Киев • УНН
КИЕВ. 12 сентября. УНН. Народные депутаты приняли в целом законопроект 1063 об источниках финансирования дорожного фонда. Соответствующее решение поддержали 337 народных депутатов, передает корреспондент УНН.
Проект Закона о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно источников формирования государственного дорожного фонда направлен на создание дополнительных источников финансирования дорожного хозяйства и финансирование мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения путем направления административно-хозяйственных штрафов за нарушение законодательства об автомобильном транспорте.
В законопроекте говорится о штрафах, предусмотренных абзацами четырнадцатым-шестнадцатым части первой статьи 60 Закона Украины “Об автомобильном транспорте” и административных штрафов за нарушение предусмотренных частью второй статьи 122-2 и частью второй статьи 132-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях (отсутствие разрешения, которое дает право на движение по автомобильным дорогам Украины, выданным компетентными уполномоченными органами, или документа о внесении платы за проезд тяжеловесных (крупногабаритных) транспортных средств, невыполнение водителями транспортных средств, осуществляющих автомобильные перевозки пассажиров и/или грузов требований об остановке транспортного средства) в государственный дорожный фонд, созданный в составе специального фонда Государственного бюджета Украины.
По мнению авторов законопроекта, принятие проекта позволит направить административно-хозяйственные штрафы за нарушение законодательства в государственный дорожный фонд, который будет служить дополнительным источником финансирования дорожного хозяйства, и позволит обеспечить финансирование работ по строительству, реконструкции, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования в соответствии с обоснованными потребностями .
Напомним, Верховная Рада на утреннем пленарном заседании в четверг, 12 сентября, планирует рассмотреть в первом чтении проекты законов об отсрочке штрафов за ввоз нерастаможенных автомобилей, изменения в закон об обороне и другие.