Рада приняла за основу законопроект о ходе процессуальных сроков во время карантина
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. Верховная Рада Украины приняла законопроект №3383 о ходе процессуальных сроков во время действия карантина, установленного правительством для предотвращения распространения коронавирусной болезни. Соответствующее решение поддержали 253 народных депутата Украины, передает корреспондент УНН.
Проект закона разработан с целью усовершенствования норм Хозяйственного процессуального кодекса Украины, Гражданского процессуального кодекса Украины, Кодекса административного судопроизводства Украины в части течения процессуальных сроков во время действия карантина, установленного правительством для предотвращения распространения COVID-19.
Законопроект определяет возможность суда по заявлению участников дела и лиц, не участвовавших в деле, если суд решил вопрос об их правах, интересы и обязанности, возобновлять сроки, установленные в статьях вышеупомянутых процессуальных кодексов, а также продолжать процессуальные сроки, установленные законом или судом, срок действия карантина.
Напомним, Кабинет Министров Украины в среду одобрил проект закона "О внесении изменений в Закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" в связи с принятием Закона Украины "О предотвращении коррупции", которым предусматривается внесение изменений в требования о проведении специальной проверки и установления необходимости уведомления о работающих близких лицах руководству органа, на должность в котором они претендуют, а также унификация терминологии, используемой в законе.