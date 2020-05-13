Рада ухвалила за основу законопроект щодо перебігу процесуальних строків під час карантину

Проект закону розроблено з метою удосконалення норм Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України в частині перебігу процесуальних строків під час дії карантину, встановленого урядом для запобігання поширенню COVID-19.

Законопроект визначає можливість суду за заявою учасників справи та осіб, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їхні права, інтереси та обов’язки, поновлювати строки, встановлені у статтях вищезазначених процесуальних кодексів, а також продовжувати процесуальні строки, які встановлені законом чи судом, на строк дії карантину.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів України у середу схвалив проект закону "Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" у зв’язку з прийняттям Закону України "Про запобігання корупції", яким передбачається внесення змін до вимог щодо проведення спеціальної перевірки та встановлення необхідності повідомлення про працюючих близьких осіб керівництву органу, на посаду в якому вони претендують, а також уніфікація термінології, що використовується у законі.