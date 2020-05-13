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Рада ухвалила за основу законопроект щодо перебігу процесуальних строків під час карантину

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 травня. УНН. Верховна Рада України ухвалила законопроект №3383 щодо перебігу процесуальних строків під час дії карантину, встановленого урядом для запобігання поширенню коронавірусної хвороби. Відповідне рішення підтримали 253 народних депутати України, передає кореспондент УНН.

Рада ухвалила за основу законопроект щодо перебігу процесуальних строків під час карантину

Проект закону розроблено з метою удосконалення норм Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України в частині перебігу процесуальних строків під час дії карантину, встановленого урядом для запобігання поширенню COVID-19.

Законопроект визначає можливість суду за заявою учасників справи та осіб, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їхні права, інтереси та обов’язки, поновлювати строки, встановлені у статтях вищезазначених процесуальних кодексів, а також продовжувати процесуальні строки, які встановлені законом чи судом, на строк дії карантину.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів України у середу схвалив проект закону "Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" у зв’язку з прийняттям Закону України "Про запобігання корупції", яким передбачається внесення змін до вимог щодо проведення спеціальної перевірки та встановлення необхідності повідомлення про працюючих близьких осіб керівництву органу, на посаду в якому вони претендують, а також уніфікація термінології, що використовується у законі.

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