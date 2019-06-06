Рада приняла за основу закон о военном капеланстве

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 5475 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 29245 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
13:58 • 50327 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 113725 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 109057 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 136284 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144050 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 129993 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130070 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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6 марта, 07:39 • 131267 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

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Актуальное
Рада приняла за основу закон о военном капеланстве

Рада приняла за основу закон о военном капеланстве

Киев  •  УНН

 • 10705 просмотра

КИЕВ. 6 июня. УНН. Народные депутаты приняли закон о военном капеланство за основу. Соответствующее решение поддержали 227 народных депутатов, передает корреспондент УНН.

Проект закона №10244-1 о военном капеланстве ставит целью законодательное определение и закрепление статуса военных капелланов, определение организационно-правовых основ взаимодействия государства и религиозных организаций в процессе обеспечения функционирования института военного капелланства с целью реализации военнослужащими и работниками Вооруженных сил Украины, других образованных в соответствии с законами Украины воинских формирований, а также подразделений и органов Министерства внутренних дел и Государственной специальной службы транспорта и членами их семей права на свободу совести, мировоззрения и вероисповедания.

Напомним, на сегодняшний день более ста капелланов официально присутствуют в украинской армии и духовно заботятся о военнослужащих.

Украинские Национальные Новости

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