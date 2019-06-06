Рада приняла за основу закон о военном капеланстве

Проект закона №10244-1 о военном капеланстве ставит целью законодательное определение и закрепление статуса военных капелланов, определение организационно-правовых основ взаимодействия государства и религиозных организаций в процессе обеспечения функционирования института военного капелланства с целью реализации военнослужащими и работниками Вооруженных сил Украины, других образованных в соответствии с законами Украины воинских формирований, а также подразделений и органов Министерства внутренних дел и Государственной специальной службы транспорта и членами их семей права на свободу совести, мировоззрения и вероисповедания.

Напомним, на сегодняшний день более ста капелланов официально присутствуют в украинской армии и духовно заботятся о военнослужащих.