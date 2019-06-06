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Рада ухвалила за основу закон про військове капеланство

Рада ухвалила за основу закон про військове капеланство

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 червня. УНН. Народні депутати ухвалили закон про військове капеланство за основу. Відповідне рішення підтримали 227 народних депутатів, передає кореспондент УНН.

Проект закону №10244-1 про військове капеланство ставить за мету законодавче визначення та закріплення статусу військових капеланів, визначення організаційно-правових засад взаємодії держави і релігійних організацій у процесі забезпечення функціонування інституту військового капеланства з метою реалізації військовослужбовцями і працівниками Збройних сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також підрозділів та органів Міністерства внутрішніх справ і Державної спеціальної служби транспорту та членами їхніх сімей права на свободу совісті, світогляду та віросповідання.

Нагадаємо, на сьогодні понад сто капеланів офіційно присутні в українському війську та духовно опікуються військовослужбовцями.

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