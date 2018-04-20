Рада в пятницу традиционно послушает правительство
Киев • УНН
КИЕВ. 20 апреля. УНН. Верховная Рада на пленарном заседании в пятницу проведет традиционный час вопросов к правительству. Об этом говорится в повестке дня сегодняшнего пленарного заседания, передает корреспондент УНН.
Также парламентарии планируют продолжить рассмотрение проекта закона об эффективном управлении имущественными правами правообладателей в сфере авторского права и (или) смежных прав.
Завершится пленарная неделя традиционно выступлениями депутатов в разном.
Напомним, Рада поддержала обращение о предоставлении автокефалии православной церкви в Украине.