Рада у п'ятницю традиційно послухає уряд
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Верховна Рада на пленарному засіданні у п'ятницю проведе традиційну годину запитань до уряду. Про це сказано у порядку денному сьогоднішнього пленарного засідання, передає кореспондент УНН.
Також парламентарі планують продовжити розгляд проекту закону про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав.
Завершиться пленарний тиждень традиційно виступами депутатів у різному.
Нагадаємо, Рада підтримала звернення щодо надання автокефалії православній церкві в Україні.