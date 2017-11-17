Рада в пятницу проведет традиционный час вопросов к правительству

Также среди прочего парламентарии планируют рассмотреть проект закона о внесении изменения в статью 44 Закона Украины "О высшем образовании" и проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины (относительно защиты инвестиций и обеспечения деятельности обществ с ограниченной ответственностью).

Завершится последнее пленарное заседание парламента, согласно календарному плану, выступлениями депутатов в рамках разному.

Как сообщал УНН, в ВР планируют ограничить право на пользование авто должникам по уплате алиментов.