Рада в пятницу проведет традиционный час вопросов к правительству
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Верховная Рада на пленарном заседании в пятницу проведет традиционный час вопросов к правительству. Об этом говорится в повестке дня сегодняшнего пленарного заседания, передает корреспондент УНН.
Также среди прочего парламентарии планируют рассмотреть проект закона о внесении изменения в статью 44 Закона Украины "О высшем образовании" и проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины (относительно защиты инвестиций и обеспечения деятельности обществ с ограниченной ответственностью).
Завершится последнее пленарное заседание парламента, согласно календарному плану, выступлениями депутатов в рамках разному.
Как сообщал УНН, в ВР планируют ограничить право на пользование авто должникам по уплате алиментов.