Рада у п'ятницю проведе традиційну годину запитань до уряду

Також серед іншого парламентарі планують розглянути проект закону про внесення зміни до статті 44 Закону України “Про вищу освіту” та проект Закону про внесення змін до деяких законів України (щодо захисту інвестицій та гарантування діяльності товариств з обмеженою відповідальністю).

Завершиться останнє пленарне засідання парламенту, згідно до календарного плану, виступами депутатів в рамках різного.

Як повідомляв УНН, у ВР планують обмежити право на користування авто боржникам зі сплати аліментів.