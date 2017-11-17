Рада у п'ятницю проведе традиційну годину запитань до уряду
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. Верховна Рада на пленарному засіданні у п’ятницю проведе традиційну годину запитань до уряду. Про це сказано у порядку денному сьогоднішнього пленарного засідання, передає кореспондент УНН.
Також серед іншого парламентарі планують розглянути проект закону про внесення зміни до статті 44 Закону України “Про вищу освіту” та проект Закону про внесення змін до деяких законів України (щодо захисту інвестицій та гарантування діяльності товариств з обмеженою відповідальністю).
Завершиться останнє пленарне засідання парламенту, згідно до календарного плану, виступами депутатів в рамках різного.
Як повідомляв УНН, у ВР планують обмежити право на користування авто боржникам зі сплати аліментів.