Рада в пятницу заслушает чиновников
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. Верховная Рада на пленарном заседании в пятницу проведет традиционный час вопросов к правительству, передает корреспондент УНН.
Также среди прочего парламентарии собираются рассмотреть законопроекты об уточнении норм, согласно которым законы, постановления и другие акты Верховной Рады Украины признаются утратившими силу и о предоставлении убежища бездомным лицам.
Кроме этого депутаты планируют определиться относительно изменений в законодательство по обеспечению гарантий повышения спортивного мастерства молодежи.