Рада в пятницу заслушает чиновников

Также среди прочего парламентарии собираются рассмотреть законопроекты об уточнении норм, согласно которым законы, постановления и другие акты Верховной Рады Украины признаются утратившими силу и о предоставлении убежища бездомным лицам.

Кроме этого депутаты планируют определиться относительно изменений в законодательство по обеспечению гарантий повышения спортивного мастерства молодежи.