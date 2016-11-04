Рада у п'ятницю послухає урядовців
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Верховна Рада на пленарному засіданні у п’ятницю проведе традиційну годину запитань до уряду, передає кореспондент УНН.
Також серед іншого парламентарі збираються розглянути законопроекти щодо уточнення норм, відповідно до яких закони, постанови та інші акти Верховної Ради України визнаються такими, що втратили чинність та щодо надання притулку бездомним особам.
Крім цього депутати планують визначитися стосовно змін до законодавства щодо забезпечення гарантій підвищення спортивної майстерності молоді.