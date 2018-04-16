Рада в четверг может рассмотреть законопроект о Нацбюро финбезопасности - Луценко
Киев • УНН
КИЕВ. 16 апреля. УНН. Верховная Рада 19 апреля может рассмотреть законопроект о Национальном бюро финансовой безопасности. Об этом во время заседания Согласительного совета сообщила представитель президента в парламенте Ирина Луценко, передает корреспондент УНН.
По ее словам, в среду соответствующий законопроект планируется рассмотреть на заседании профильного комитета.
“И уже в четверг (19 апреля — ред.) мы можем рассмотреть этот вопрос”, — отметила Луценко.
Напомним, 5 апреля Президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную Раду законопроект о Национальном бюро финансовой безопасности. Этот орган, в частности, должен заменить ликвидированную налоговую милицию.