Рада у четвер може розглянути законопроект про Нацбюро фінбезпеки - Луценко
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. Верховна Рада 19 квітня може розглянути законопроект про Національне бюро фінансової безпеки. Про це під час засідання Погоджувальної ради повідомила представник президента у парламенті Ірина Луценко, передає кореспондент УНН.
За її словами, у середу відповідний законопроект планується розглянути на засіданні профільного комітету.
“І вже у четвер (19 квітня — ред.) ми можемо розглянути це питання”, — зазначила Луценко.
Нагадаємо, 5 квітня Президент України Петро Порошенко вніс до Верховної Ради законопроект про Національне бюро фінансової безпеки. Цей орган, зокрема, має замінити ліквідовану податкову міліцію.