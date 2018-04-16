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Рада у четвер може розглянути законопроект про Нацбюро фінбезпеки - Луценко

Київ • УНН

 • 6256 перегляди

КИЇВ. 16 квітня. УНН. Верховна Рада 19 квітня може розглянути законопроект про Національне бюро фінансової безпеки. Про це під час засідання Погоджувальної ради повідомила представник президента у парламенті Ірина Луценко, передає кореспондент УНН.

За її словами, у середу відповідний законопроект планується розглянути на засіданні профільного комітету.

“І вже у четвер (19 квітня — ред.) ми можемо розглянути це питання”, — зазначила Луценко.

Нагадаємо, 5 квітня Президент України Петро Порошенко вніс до Верховної Ради законопроект про Національне бюро фінансової безпеки. Цей орган, зокрема, має замінити ліквідовану податкову міліцію.

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