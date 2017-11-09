Рада сегодня рассмотрит увольнение председателя финкомитета Рыбалки

За включение проекта постановления №3119 "О внесении изменений в постановление Верховной Рады Украины "Об избрании председателей, первых заместителей, заместителей председателей, секретарей, членов комитетов Верховной Рады Украины седьмого созыва и избрании председателя, первого заместителя, заместителей председателя, секретаря и членов специальной контрольной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам приватизации "проголосовали 229 нардепов.

Проект должен быть рассмотрен парламентом во время сегодняшнего заседания.

Напомним, ранее, Ляшко попросил Парламент проголосовать за освобождение С.Рыбалки с главы финансового комитета ВР.

Добавим, что корпорация S.Group, которая принадлежит семье нардепа С.Рыбалке, подозревается СБУ в организации бизнеса на территории ОРДЛО.

В рамках уголовного производства по этим фактом уже были задержаны и арестованы отдельные менеджеры корпорации.

Также напомним, что ранее СМИ были опубликованы данные, указывающие на связь S.Group с производственными мощностями в Липецке (Россия).