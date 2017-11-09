Рада сьогодні розгляне звільнення голови фінкомітету Рибалки
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Верховна Рада України включила до порядку денного постанову про звільнення голови парламентського фінансового комітету, народного депутата від Радикальної партії Олега Ляшка Сергія Рибалки, передає УНН.
За включення проекту постанови №3119 "Про внесення змін до постанови Верховної Ради України "Про обрання голів, перших заступників, заступників голів, секретарів, членів комітетів Верховної Ради України сьомого скликання та обрання голови, першого заступника, заступників голови, секретаря та членів спеціальної контрольної комісії Верховної Ради України з питань приватизації" проголосувало 229 нардепів.
Проект має бути розглянутий Парламентом під час сьогоднішнього засідання.
Нагадаємо, раніше, Ляшко попросив Парламент проголосувати за звільнення С.Рибалки з голови фінансового комітету ВР.
Додамо, що корпорація S.Group, яка належить родині нардепа С.Рибалки, підозрюється СБУ в організації бізнесу на території ОРДЛО.
В рамках кримінального провадження за цім фактом вже були затримані та арештовані окремі менеджери корпорації.
Також нагадаємо, що раніше ЗМІ були опубліковані дані, що вказують на зв'язок S.Group з виробничими потужностями в Липецьку (Росія).