Рада сегодня продолжит рассмотрение законопроекта об игорном бизнесе
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июля. УНН. Верховная Рада Украины на сегодняшнем заседании планирует продолжить рассмотрение законопроекта о легализации игорного бизнеса в Украине и планирует рассмотреть законопроект о безопасности и качестве донорской крови и компонентов крови. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сегодняшнюю повестку дня ВР.
Так, парламентарии планируют дальнейшее рассмотрение поправок к проекту закона №2285-д о государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игор, который рассматривается во втором чтении.
Также Верховная Рада сегодня планирует рассмотреть для включения в повестку дня и принятие решения по законопроекту №3671 о безопасности и качестве донорской крови и компонентов крови.
Кроме того, сегодня Рада планирует рассмотреть законопроект №3299 в первом чтении о внесении изменений в Закон Украины "О Высшем антикоррупционном суде" в связи с принятием закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения досудебного расследования отдельных категорий уголовных преступлений".
Напомним, НБУ передал в комитет ВР законопроект о финансовых услугах.