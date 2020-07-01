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НБУ передав у комітет ВР законопроект про фінансові послуги

НБУ передав у комітет ВР законопроект про фінансові послуги

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 липня. УНН. Національний банк України розробив і передав до комітету Верховної Ради законопроект про фінансові послуги для опрацювання. Також розробляються інші законопроекти. Про це сказала директор департаменту методології і регулювання діяльності небанківських фінансових установ Ольга Гурбич під час пресконцеренції, передає кореспондент УНН.

“З приводу законодавства, яке нас очікує. Хотілося б зазначити два блоки - щодо законів, які розробляються наразі, а також щодо нормативно-правових актів, які планують розробляти в межах Національного банку з сьогоднішнього дня. Щодо законів робота вже почалася. І дуже активно і також з залученням учасників ринку. І залучалися також до роботи з робочими групами. І вже наразі маємо закон про фінансові послуги, який переданий до комітету Верховної Ради для опрацювання. І він уже проходить обговорення в межах робочої групи під егідою комітету”, - сказала Ольга Гурбич.

Вона зазначила, що найближчим часом очікується представлення проектів законів про страхування та кредитні спілки, які теж будуть новими. В частині страхування він передбачатиме імплементацію євродиректив.

“Четвертим ключовим законом, який очікується, це закон про фінансові компанії, який врегульовуватиме діяльність компаній з фактурингу, лізингу. Компанії, які надають гарантії, ломбарди та інші установи, які надають кредити за рахунок власних коштів - також підпадатимуть під сферу дії цього закону. В межах законодавства, що розробляється щодо страхування також слід відмітити плани по розробці законів про обов’язкове страхування цивільно правової відповідальності власників наземних транспортних засобів”, - додала Ольга Гурбич.

Вона зазначила, що його також планується привести у відповідність до вимог євродирективи.

“Є також в цьому ж напрямку другий закон - це закон про страхову дистрибуцію, який буде врегульовувати діяльність як страхових посередників в широкому сенсі цього слова, так і діяльність працівників страхових компаній, які відповідають за продаж страхових продуктів”, - сказала Ольга Гурбич.

Нагадаємо, ВР продовжила розгляд поправок до законопроекту про гральний бізнес.

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