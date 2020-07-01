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НБУ передал в комитет ВР законопроект о финансовых услугах

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КИЕВ. 1 июля. УНН. Национальный банк Украины разработал и передал в комитет Верховной Рады законопроект о финансовых услугах для обработки. Также разрабатываются другие законопроекты. Об этом сказала директор департамента методологии и регулирования деятельности небанковских финансовых учреждений Ольга Гурбич во время пресс-концеренции, передает корреспондент УНН.

"По поводу законодательства, которое нас ожидает. Хотелось бы отметить два блока - относительн законов, которые разрабатываются сейчас, а также относительно нормативно-правовых актов, которые планируют разрабатывать в рамках Национального банка с сегодняшнего дня. По законам работа уже началась. И очень активно и также с привлечением участников рынка. И привлекались также к работе с рабочими группами. И уже сейчас имеем закон о финансовых услугах, который передан в комитет Верховной Рады для проработки. И он уже проходит обсуждение в рамках рабочей группы под эгидой комитета", - сказала Ольга Гурбич.

Она отметила, что в ближайшее время ожидается представление проектов законов о страховании и кредитных союзах, которые тоже будут новыми. В части страхования он будет предусматривать имплементацию Евродирективы.

"Четвертым ключевым законом, который ожидается, это закон о финансовых компаниях, который будет регулировать деятельность компаний по фактурингу, лизингу. Компании, которые предоставляют гарантии, ломбарды и другие учреждения, которые предоставляют кредиты за счет собственных средств - также будут подпадать под сферу действия этого закона. В рамках законодательства, которое разрабатывается относительно страхования также следует отметить планы по разработке законов об обязательном страховании гражданско правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств", - добавила Ольга Гурбич.

Она отметила, что его также планируется привести в соответствие с требованиями Евродирективы.

"Есть также в этом же направлении другой закон - это закон о страховой дистрибуции, который будет регулировать деятельность в качестве страховых посредников в широком смысле этого слова, так и деятельность работников страховых компаний, которые отвечают за продажу страховых продуктов", - сказала Ольга Гурбич.

Напомним, ВР продолжила рассмотрение поправок к законопроекту об игорном бизнесе.

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