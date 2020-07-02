Рада сьогодні продовжить розгляд законопроекту про гральний бізнес

Так, парламентарі планують подальший розгляд поправок до проекту закону №2285-д про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор, який розглядається у другому читанні.

Також Верховна Рада сьогодні планує розглянути для включення до порядку денного та прийняття рішення щодо законопроекту № 3671 про безпеку та якість донорської крові та компонентів крові.

Окрім того, сьогодні Рада планує розглянути законопроект № 3299 у першому читанні про внесення змін до Закону України "Про Вищий антикорупційний суд" у зв’язку з прийняттям закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень".

Нагадаємо, НБУ передав у комітет ВР законопроект про фінансові послуги.