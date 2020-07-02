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Рада сьогодні продовжить розгляд законопроекту про гральний бізнес

Рада сьогодні продовжить розгляд законопроекту про гральний бізнес

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 липня. УНН. Верховна Рада України на сьогоднішньому засіданні планує продовжити розгляд законопроекту про легалізацію грального бізнесу в Україні та планує розглянути законопроект про безпеку та якість донорської крові та компонентів крові. Про це повідомляє УНН із посиланням на сьогоднішній порядок денний ВР.

Так, парламентарі планують подальший розгляд поправок до проекту закону №2285-д про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор, який розглядається у другому читанні.

Також Верховна Рада сьогодні планує розглянути для включення до порядку денного та прийняття рішення щодо законопроекту № 3671 про безпеку та якість донорської крові та компонентів крові.

Окрім того, сьогодні Рада планує розглянути законопроект № 3299 у першому читанні про внесення змін до Закону України "Про Вищий антикорупційний суд" у зв’язку з прийняттям закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень".

Нагадаємо, НБУ передав у комітет ВР законопроект про фінансові послуги.

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