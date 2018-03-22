Рада частично отменила скандальные поправки в УПК
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно уточнения некоторых положений", которым предлагалось частично отменить принятые в октябре прошлого года скандальные поправки в УПК. За соответствующее решение народные депутаты отдали 256 голосов, передает УНН.
Законом внесены изменения в статьи 132, 184, 234 УПК, которыми исключено положение о том, что представление ходатайства о применении мер обеспечения уголовного производства, проведения обыска или избрания меры пресечения, назначения экспертизы осуществляется на основании постановления следственного судьи и подается в местный общий суд, в пределах территориальной юрисдикции которого находится (зарегистрирован) орган досудебного расследования как юридическое лицо.
Согласно заключительным и переходным положениям, "ходатайство следователей, прокуроров о применении обеспечения мер уголовного производства или проведения обысков, которые представлены в соответствующие суды до вступления в силу этого закона, рассматриваются в порядке, действовавшем до вступления в силу закона".
Закон принят с учетом предложений комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности.
Добавим, включили в повестку дня этот законопроект со второй попытки 245 голосами нардепов.
Напомним, изменения в УПК Украины в части мер обеспечения уголовного производства, сроков досудебного расследования, осуществления экспертиз и другого вступили в силу 15 марта 2018 года.
Автор скандальных поправок в УПК, нардеп Андрей Лозовой заверил, что они никак не повлияют на сроки захоронения.