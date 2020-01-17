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Рада отменила перерыв в утреннем заседании

Киев • УНН

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КИЕВ. 17 января. УНН. Парламентарии отменили перерыв в утреннем заседании Верховной Рады. Соответствующее решение поддержали 229 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

Рада отменила перерыв в утреннем заседании

Так, парламентарии отменили перерыв в утреннем заседании с 12:00 по 12:30, чтобы успеть рассмотреть вопросы повестки дня.

Кроме того, парламентарии уменьшили наполовину время для рассмотрения вопросов "Разное". Соответствующее решение поддержали 234 народных депутатов.

Добавим, сегодня последнее заседание Рады второй сессии девятого созыва.

Парламентарии сегодня на пленарном заседании планируют рассмотреть ряд законопроектов и постановлений, в частности, для предварительного одобрения планируется к рассмотрению президентский законопроект о внесении изменений в Конституцию по уменьшению конституционного состава Верховной Рады Украины и закреплению пропорциональной избирательной системы.

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