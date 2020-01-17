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Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
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Нардепи сьогодні планують взятися за зменшення конституційного складу ВР

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 січня. УНН. Парламентарі сьогодні на пленарному засіданні планують розглянути низку законопроектів та постанов, зокрема, для попереднього схвалення планується до розгляду президентський законопроект про внесення змін до Конституції щодо зменшення конституційного складу Верховної Ради України та закріплення пропорційної виборчої системи. Про це повідомляє УНН із посиланням сьогоднішній порядок денний.

Нардепи сьогодні планують взятися за зменшення конституційного складу ВР

Так, у порядку денному для попереднього схвалення планується розгляд проекту закону "Про внесення змін до статей 76 та 77 Конституції України щодо зменшення конституційного складу Верховної Ради України та закріплення пропорційної виборчої системи" №1017, внесений і визначений Президентом України Володимиром Зеленським як невідкладний.

Також сьогодні парламентарі планують включити до порядку денного та розглянути законопроект "Про внесення змін до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" №2653.

Окрім того, у другому читанні заплановано розглянути законопроекти "Про Бюро фінансових розслідувань" №1208-2, законопроект щодо доступу до інфраструктури об'єктів будівництва, транспорту, електроенергетики №2042, "Про сільськогосподарську кооперацію" №0856.

Також заплановано для розгляду низку законопроектів у першому читанні, зокрема, "Про фінансовий лізинг" №1111, "Про внесення змін до законодавства про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування"  №2166, щодо створення національного органу інтелектуальної власності №№ 2255 та 2255-1. Окрім того, законопроекти щодо проведення національної інвентаризації лісів №2379, щодо права на отримання пенсій окремим категоріям громадян №№ 2083 та 2083-д, щодо питань оподаткування в межах формування ціни на природний газ для потреб населення №2126.

Парламентарі також планують розглянути низку проектів постанов та питання ратифікації.

Нагадаємо, парламентарі ухвалили в цілому проект постанови про календарний план третьої сесії ВР дев’ятого скликання.

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