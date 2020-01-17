Нардепы сегодня планируют взяться за уменьшение конституционного состава ВР

Так, в повестке дня для предварительного одобрения планируется рассмотрение проекта закона "О внесении изменений в статьи 76 и 77 Конституции Украины относительно уменьшения конституционного состава Верховной Рады Украины и закрепления пропорциональной избирательной системы" №1017, внесенный и определенный Президентом Украины Владимиром Зеленским как неотложный.

Также сегодня парламентарии планируют включить в повестку дня и рассмотреть законопроект "О внесении изменений в Закон Украины "О местном самоуправлении в Украине" №2653.

Кроме того, во втором чтении планируется рассмотреть законопроекты "О Бюро финансовых расследований" №1208-2, законопроект о доступе к инфраструктуре объектов строительства, транспорта, электроэнергетики №2042, "О сельскохозяйственной кооперации" №0856.

Также запланировано для рассмотрения ряд законопроектов в первом чтении, в частности, "О финансовом лизинге" №1111, "О внесении изменений в законодательство о сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование" №2166, по созданию национального органа интеллектуальной собственности №№ 2255 и 2255-1. Кроме того, законопроекты о проведении национальной инвентаризации лесов №2379, о праве на получение пенсий отдельным категориям граждан №№ 2083 и 2083-р, по вопросам налогообложения в рамках формирования цены на природный газ для нужд населения №2126.

Парламентарии также планируют рассмотреть ряд проектов постановлений и вопросы ратификации.

Напомним, парламентарии приняли в целом проект постановления о календарном плане третьей сессии ВР девятого созыва.